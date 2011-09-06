В Ірані нежартома злякалися водяних пістолетів

Шеф іранської поліції генерал Ахмад Радан заявив, що за недавньою "водяною битвою" в громадських місцях стоять контрреволюціонери, повідомляє Бі-бі-сі.

Наприкінці серпня сотні іранських хлопців і дівчат влаштували по всій країні галасливі розваги, обливаючи одне одного водою з пластикових пляшок і водяних пістолетів.

Акція, організована через інтернет, викликала бурхливу реакцію релігійних і громадських діячів Ірану. Влада Ісламської республіки розцінили її як загрозу для консервативного правопорядку. Кілька учасників ігор було арештовані.

Генерал поліції звинуватив організаторів "водяної битви" в порушенні моральних засад і пообіцяв притягти їх до суду.