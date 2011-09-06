Сирія вперше пустила до в'язниць Червоний хрест

Міжнародний комітет Червоного хреста (МКЧХ) 5 вересня оголосив, що співробітників цієї організації вперше допустили до сирійських в`язниць, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Президент МКЧХ Джейкоб Келленбергер розповів, що його колегам надали можливість відвідати центральну в`язницю Дамаску. За словами Келленбергера, це стало "великим кроком на шляху нашої роботи в Сирії".

Він також зазначив, що в переговорах з президентом Башаром Асадом наголосив на необхідності дотримуватися прав людини у в`язницях, не допускати фізичного і психологічного насильства щодо них.

Крім того, голова МКЧХ пообіцяв, що його організація робитиме все можливе для того, щоб сирійські ув`язнені мали доступ до необхідної медичної допомоги.

Іноземним медикам дозволили відвідати сірійську в`язницю після заяви організації Amnesty International про масову загибель ув`язнених. За даними правозахисників, протягом останні місяців за ґратами при нез`ясованих обставинах померли не менше 88 осіб, включаючи 10 дітей. На тілах 52 їх них були знайдені сліди тортур.