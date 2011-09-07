У Техасі катастрофічна пожежа, ситуація погіршується

У штаті Техас природні пожежі знищили вже більше тисячі будинків, 40 гектарів лісу, і становище далі погіршується, повідомляє Бі-бі-сі. Двоє людини загинули в неділю - перший день пожежі - і ще двоє сьогодні.

Губернатор штату Рік Перрі, який перервав свою виборчу кампанію на республіканських праймеріз, назвав пожежу жахливою, а ситуацію критичною.

Перрі, який є затятим критиком уряду і фаворитом "чайної партії", заявив, що федеральна влада недостатньо допомагає владі штату в боротьбі з пожежами.

За його словами, на військовій базі Форт Худ, що неподалік, простоюють багато бульдозерів і іншої техніки, яку можна було б задіяти для гасіння вогню.

Проте в адміністрації Обами заявляють, що надають Техасу всю необхідну допомогу: на боротьбу з вогнем терміново відряджені групи рятувальників з інших штатів, а також спеціальні пожежні літаки.

Техас переживає найсильнішу за останні півстоліття засуху, становище посилює сильний вітер, який роздмухує осередки пожеж.

За прогнозами синоптиків, найближчим часом швидкість вітру може дещо зменшитися, і тоді пожежні матимуть шанс впоратися з вогнем.