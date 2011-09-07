Два вибухи прогриміли в Пакистані: 21 загиблий

Жертвами двох потужних вибухів, що прогриміли в місті Кветта на південному заході Пакистану, за останніми даними, стала 21 людина, 40 дістали поранення, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Сіньхуа.

Вибухи сталися поряд з будинком уряду південно-західної пакистанської провінції Белуджистан. Кветта є адміністративною столицею цієї провінції.

За даними пакистанського телеканалу Geo TV, замінований автомобіль, за кермом якого був терорист-смертник, врізався в машину, припарковану поряд з урядовим будинком.

Після вибуху в будинок увірвався інший зловмисник і розпочав стрілянину. Він підірвав себе при спробі охоронців знешкодити його.

Поки що жодне з діючих у Пакистані терористичних угруповань не взяло на себе відповідальності за вибухи.