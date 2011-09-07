МЗС перевіряє, чи є серед загиблих хокеїстів українці

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію щодо наявності українських громадян на борту літака, який розбився під Ярославлем (РФ).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 вересня, пасажирський літак Як-42 впав і зайнявся невдовзі після зльоту з аеропорту Ярославля.

За даними МНС Росії, на борту літака перебували 45 чоловік, з них 44 загинули.

За попередніми даними, на борту літака перебувала команда хокейного клубу "Локомотив" (Ярославль), що прямувала до Мінська. За даними російських ЗМІ, за цей клуб крім росіян виступають представники кількох країн, зокрема, України.