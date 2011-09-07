ЄС давно готовий до припинення постачання газу з Росії

Єврокомісія готова сприяти у пошуку компромісу в газовому питанні між Україною та Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції комісар Європейського Союзу з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР.

«Ми готові сприяти примиренню між сторонами. Але, звичайно, чого ми не хочемо, так того, щоб ситуація мала негативний вплив на ЄС», - заявив він.

Комісар зауважив, що Єврокомісія уважно стежить за дискусією між Києвом і Москвою щодо газових контрактів.

При цьому, за словами Г.ЕТТІНГЕРА, Євросоюз урахував негативний досвід газової кризи 2009 року та вжив необхідних заходів для того, щоб уникнути можливих загроз у газопостачанні в зимовий період.