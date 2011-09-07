У Бразилії відсвяткують 120-річчя української еміграції

У неділю, 11 вересня, після завершення Синоду Єпископів Української греко-католицької церкви, який зараз проходить у Бразилії, відбудуться урочистості з нагоди 120-річчя української еміграції у Бразилії.

Про це журналістам повідомив Предстоятель УГКЦ Блаженніший Святослав (ШЕВЧУК).

За словами Блаженнішого Святослава, кожен ювілей – «це нагода побачити скарби нашої Церкви, якими володіємо. Святкування 120-річчя українців у Латинській Америці – хороша нагода відновити в пам’яті героїчні сторінки місійної діяльності УГКЦ на цьому континенті».

Глава УГКЦ відзначив, що найбільшою релігійною організацією українців Бразилії є Українська греко-католицька церква. Вона опікується українськими емігрантами ще від 1896 року. Сьогодні УГКЦ у Бразилії має 23 парафії, 236 церков, 20 світських священиків і 60 ієромонахів Чину Святого Василія Великого. Єпархом Куритибським є Владика Володимир (КОВБИЧ), а Єпископом-помічником Куритибської єпархії – Владика Мирон (МАЗУР).

Слід нагадати, що українці прибули до Бразилії під час великих європейських міграцій наприкінці ХІХ ст. Перші дві великі групи, близько п’яти тисяч родин, прибули з Галичини та Буковини у 1895 та 1896 роках. У 1897-1907 роках прибуло ще понад тисячу осіб. Причини міграції були соціальні та економічні. Після 1917 та 1941 років приїжджали нові емігранти вже з політичних мотивів. Сьогодні українська громада в Бразилії налічує приблизно п’ятсот тисяч осіб, 96,5% з яких вже народилися у Бразилії і проживають у штаті Парана. Відзначаючи зорганізоване життя українців у Бразилії Блаженніший Святослав зокрема сказав: «Тут цікаво спостерігати, як українська культура поєдналася з бразильським колоритом, якою стала тут українська Церква, як наші люди, маючи глибоку віру в Бога, зуміли, преобразити ліси Бразилії та зорганізувати потужну українську громаду».

«Гадаю, цей ювілей стане прикладом для решти українців, як треба будувати громадське і церковне життя, як в Україні, так і за кордоном», – сказав на завершення Предстоятель УГКЦ.