Український міністр прозондував ситуацію у Франції

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО здійснив робочий візит до Франції, в рамках якого провів двосторонні зустрічі з дипломатичним радником Президента Франції Жаном-Давідом ЛЕВІТТОМ та з міністром у європейських справах Жаном ЛЕОНЕТТІ, а також дав інтерв’ю провідній французькій газеті «Ле Монд».

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерство закордонних справ України.

У центрі уваги перемовин із французькими високопосадовцями були актуальні питання двосторонніх відносин України та Франції, зокрема перспективи поглиблення політичного діалогу високого рівня між двома країнами та шляхи розширення торговельно-економічної співпраці.

Було детально обговорено сучасний стан переговорів України з ЄС щодо Угоди про асоціацію на їх завершальному етапі та роль Франції у цьому процесі.

На прохання французької сторони К.ГРИЩЕНКО окреслив головні напрямки триваючих реформ, а також прокоментував внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Сторони обмінялися думками з питань, що становлять обопільний інтерес.

Зустрічі проходили в атмосфері партнерства та взаєморозуміння.