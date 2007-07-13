Грузія придбала в Україні зенітно-ракетний комплекс

Грузія торік придбала в Україні зенітно-ракетний комплекс "Оса-АКМ" і ракети до нього. Так зазначено у звіті країни для ООН. Крім того, Грузія придбала українську стрілецьку зброю, зокрема понад 20 тис. автоматів АКM і AK-74, більше 50 кулеметів ПК і ПКМ, понад 60 гранатометів АГС-17.

Озброєння ЗРК "Оса-АКМ" встановлене на самохідній колісній базі високої прохідності, здатної уплав долати водні перешкоди. ЗРК "Оса-АК" перебуває на озброєнні сухопутних військ України для боротьби з повітряними цілями.

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