Медведєв: на російські літаки не можна покладатися

Росія може відмовитися від підтримки своїх авіабудівників на користь придбання літаків за кордоном.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав на нараді з розслідування причин катастрофи літака Як-42 під Ярославлем.

«З цієї проблеми уряду доведеться, мабуть, приймати дуже непросте рішення, тому що далі так неможливо, з таким парком. Цінність людського життя вища, ніж решта всіх міркувань, включаючи підтримку національного виробника», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Ми повинні підтримувати своїх. Якщо наші не здатні розкрутитися, треба купувати повітряні судна за кордоном», - підкреслив він.

Президент РФ сказав, що дасть відповідні доручення уряду.

За словами Д.МЕДВЕДЄВА, потрібно звернути особливу увагу на підготовку кадрів. При цьому він зазначив, що більшість льотних пригод відбуваються все-таки не через відмову техніки, а через порушення правил, які діють у цивільній авіації.

Як відомо, Росія та Україна реалізовують низку спільних проектів у галузі літакобудування. Зокрема, в кооперації з Україною у Воронежі виготовляється регіональний близькомагістральний літак Ан-148.

Як повідомляв УНІАН, напередодні ввечері під Ярославлем розбився літак Як-42. На борту повітряного судна перебувала хокейна команда «Локомотив» (м. Ярославль). Члени «Локомотива» летіли до Мінська на гру першого туру регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги (КХЛ).

Із 45 осіб двоє – член екіпажу Олександр СИЗОВ і хокеїст Олександр ГАЛІМОВ – вижили, проте перебувають у лікарні у тяжкому стані.