У Грузії опозиціонери одержали від 6 місяців до 6 років

Тбіліський міський суд засудив 15 грузинських опозиціонерів до тюремного ув`язнення за звинуваченням у створенні нелегальної збройної групи, повідомляє Радіо Свобода.

Підсудні одержали терміни від 6 місяців до 6 років після того, як визнали себе винними і уклали угоду з правосуддям.

Вони звинувачувалися в тому, що планували повернути на батьківщину колишнього міністра оборони Іраклія Окруашвілі під час антиурядових виступів у травні ц.р. Тоді в зіткненнях з поліцією загинули двоє людей.

У квітні 2008 року Окруашвілі одержав політичний притулок у Франції, куди виїхав після того, як перейшов в опозицію президентові Михайлу Саакашвілі і був засуджений за звинуваченням у корупції.