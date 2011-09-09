Лівійські повстанці ділять перемогу

Голова виконавчого комітету Перехідної національної ради Лівії Махмуд Джибріль пригрозив своєю відставкою, якщо серед колишніх повстанців, які здобули владу в країні, не буде єдності, передає РІА "Новости".

"Дехто зробив спроби почати політичну гру, перш ніж досягти загальної згоди про закони. Якщо з`ясується, що у нас немає єдності, то я піду у відставку".

Як зазначає Associated Press, усунення режиму Каддафі стало можливим завдяки тому, що повстанці з різних районів країни об`єдналися. Тепер же, після захоплення Тріполі, бойовики прагнуть утвердити в місті вплив свого угруповання.

За повідомленням агентства, райони в Тріполі буквально помальовані граффіті з символікою угруповань і назвами їх рідних міст. І самі бойовики носять бандани і майки із зазначенням своєї приналежності.