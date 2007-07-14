Яценюк обговорив питання участі України у відбудові Афганістану

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК обговорив з Президентом Ісламської Республіки Афганістан Хамідом КАРЗАЄМ питання участі України в відбудові цивільної інфраструктури цієї країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, переговори відбулися сьогодні в Кабулі у ході робочого візиту А.ЯЦЕНЮКА до Афганістану.

Важливим елементом переговорів А.ЯЦЕНЮКА та Х.КАРЗАЯ стали питання розвитку військово-технічного співробітництва між двома країнами та участі українських компаній у розвідуванні і розробці газових покладів на території Афганістану.

Х.КАРЗАЙ передав вітання Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ. Зі свого боку А.ЯЦЕНЮК від імені Президента України підтвердив запрошення Президентові Афганістану Х.КАРЗАЮ відвідати Україну з візитом у зручний для нього час, яке було з вдячністю прийняте афганською стороною.