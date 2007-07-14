Яценюк: Наші солдати не служитимуть в Афганістані

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК запевняє, що Україна не розглядає питання щодо військової присутності в Ісламській Республіці Афганістан.

Про це він заявив в інтерв’ю журналістам, повертаючись з Афганістану під час зупинки літака в Ашгабаді, передає кореспондент УНІАН.

“Моя позиція є досить чіткою – Україні не доцільно навіть розглядати питання щодо військової присутності в Афганістані. Наші солдати не будуть служити в Афганістані”, - сказав міністр.

Він також нагадав, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про направлення 10 українців цивільного персоналу в Афганістан. За його словами, від цієї місії там працює лише один український лікар.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що однією з цілей його перебування в Афганістані було з’ясування необхідності збільшення кількості українського цивільного персоналу в цій республіці.