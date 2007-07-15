Росія збудує нову базу атомних підводних човнів на Камчатці. "У найближчі два-три роки у Вілючинську буде створена сучасна база для підводних сил Тихоокеанського флоту", - пояснив журналістам головком ВМФ Росії адмірал флоту Володимир Масорін. За його словами, база призначається для нових стратегічних підводних човнів - атомних ракетоносців типу "Борей", і для цього з бюджету країни виділено більше 9 млрд руб.

В.Масорін також зазначив, що "протягом кількох років" буде збудована нова база надводного флоту в Авачинській бухті Петропавловська-Камчатського.

Нагадаємо, в квітні Росія спустила на воду першу субмарину з цієї серії під назвою "Юрій Долгорукий". Ще два аналогічні підводні човни - "Олександр Невський" і "Володимир Мономах" - намічено збудувати до 2010 р.

Кожна з субмарин матиме 12 балістичних ракет "Булава", здатними доставити по 10 ядерних боєголовок на 8 тис. км.

Раніше головною базою радянського і російського атомного підводного флоту був Сєвєроморськ на Кольському півострові. "Тепер ці кораблі розкидані по всій бухті. Наше завдання - зібрати їх разом у пункті базування і забезпечити всім необхідним", - сказав В.Масорін.

Адмірал також повідомив, що в Світовому океані на бойовому чергуванні перебувають 19 російських підводних човнів і надводних кораблів.

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