CNN одержав ”нове” відеозвернення Осами бін Ладена

Телеканал CNN у суботу оголосив, що в його розпорядженні опинився відеозапис звернення керівництва "Аль-Каїди", що включає кадри з Осамою бін Ладеном, якого США вважають "терористом номер один" в світі.

За словами представників арабомовної редакції телеканалу, 40-хвилинний відеозапис найближчим часом мав бути викладений на одному з інтернет-сайтів, які регулярно оприлюднюють звернення ісламських бойовиків.

Осама бін Ладен з`являється на плівці всього на 50 секунд, заявляючи, що ""мученицька смерть - шлях, що відкриває правовірним браму раю". Таку смерть, говорить Ладен, хотів прийняти навіть пророк Мухаммед. "Щасливий той, кому Бог вибрав долю мученика", - резюмує глава "Аль-Каїди".

Коли саме був записаний відеофрагмент за участю Осами бін Ладена, повідомляє CNN, поки встановити не вдалося. Проте є підстави припускати, що йдеться про архівний запис, змонтований з новішими матеріалами. На користь цієї версії говорить той факт, що на плівці бін Ладен зображений на тому ж фоні, що на записах, поширених "Аль-Каїдою" в 2001 році.

Окрім фрагмента з бін Ладеном, відзначає Лента.ру, відеозапис включає і виступ Абу Мусаба аль-Заркаві - глави "Аль-Каїди" в Іраку, ліквідованого в жовтні 2006 року.

Нарівні з архівними записами, наголошується в повідомленні телеканалу, плівка містить фрагменти, записані вже в поточному році. До них відноситься звернення Мустафи абу аль-Язіда (Mustafa abu al-Yazid), призначеного в травні 2007 року командувачем операціями "Аль-Каїди" в Афганістані. З великою часткою ймовірності запис був зроблений вже після того, як аль-Язід зайняв цей пост.

13 липня Сенат Конгресу США ухвалив рішення подвоїти нагороду за голову Осами бін Ладена, пообіцявши 50 мільйонів доларів тому, хто зможе зловити терориста або надати інформацію, завдяки якій його можна буде ліквідувати. Передбачається, що бін Ладен з кінця 2001 року ховається в одному з важкодоступних районів на території Афганістану. Проте, не дивлячись на всі спроби американських спецслужб одержати інформацію про місцезнаходження глави "Аль-Каїди", до тепер ніяких достовірних даних про те, де ховається бін Ладен одержати не вдалося.