Фідель Кастро спростував чутки про свою смерть

01:14, 11 вересня 2011
Світ
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"Мене вбивали вже безліч разів" 

Лідер Куби Фідель Кастро спростував чутки про свою смерть, заявивши, що йому смішно від них, передає Reuters з посиланням на телебачення Венесуели, що транслювало звернення кубинського вождя.

"Вони вбивали мене вже безліч разів. Люди, які ставлять мені такі "діагнози" викликають у мене сміх. Можна подумати, моя смерть справді стане поганою подією для мене", - заявив 85-річний Ф.Кастро.

Чутки про смерть колишнього глави Куби були пов`язані з тим, що він не показувався на публіці, і про нього нічого не повідомлялося впродовж двох місяців, зазначає РосБізнесКонсалтинг. Напередодні, 9 вересня, ЗМІ поширили фотографії, на яких колишній вождь обідає з кореспондентом венесуельського телебачення Маріо Сильвою.

Ф.Кастро очолював Кубу від часу перемоги революції в 1959 році. У 2008-му він був вимушений піти у відставку за станом здоров`я і передати управління державою своєму братові Раулю.

Легендарний кубинський революціонер пережив рекордну кількість замахів. За даними західних джерел, Ф.Кастро намагалися вбити 638 разів.

 

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