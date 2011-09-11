США відзначають 10-ті роковини терактів 11 вересня

У США відзначать десяту річницю терактів низкою жалобних процесій, виставок, "живих ланцюгів" і концертів.

У Нью-Йорку поліцейські й пожежники пройдуть маршем до місця, де стояли дві башти Всесвітнього торгового центру, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Президент США Барак ОБАМА заявив, що "після десятирічної війни настав час для зміцнення національного духу на рідній землі". Він також додав, що робиться все можливе для того, щоб захистити американський народ.

У багатьох містах США вжито посилених заходів безпеки після попереджень про можливу атаку «Аль-Каїди».