Жителі Японії сьогодні згадують трагічну дату

В Японії хвилиною мовчання вшанували пам`ять загиблих внаслідок землетрусу й цунамі 11 березня.

Жалобні церемонії почалися рівно о 14.46 за місцевим часом - у той момент, коли рівно півроку тому на північному сході країни стався перший підземний поштовх, повідомляє NEWSru.

Землетрус магнітудою 9,0 спричинив численні руйнування й викликав серію хвиль цунамі, висота яких на окремих ділянках узбережжя досягала 40 м. За даними національного поліцейського управління, було виявлено й опізнано тіла 15781 людини. У списках зниклих безвісти й досі значаться 4086 осіб. Без даху залишилися понад 350 тисяч осіб. Багато хто з них і досі вимушений проживати в тимчасових притулках, нагадує ІТАР-ТАСС.

Удар стихії залишив після себе понад 22 млн. тонн уламків. Їх прибирання на тимчасові сховища є зараз однією з основних проблем у постраждалих районах.

Землетрус і цунамі призвели до аварії на АЕС "Фукусіма-1", внаслідок якої з районів навколо станції довелося евакуювати понад 80 тисяч осіб. Великі території зазнали радіоактивного забруднення.

За оцінками уряду Японії, відновлення північного сходу країни від наслідків стихії обійдеться щонайменше в 300 млрд. доларів, ще майже стільки ж знадобиться на роботи з ліквідації наслідків аварії на "Фукусімі-1".