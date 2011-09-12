РФ хоче зобов'язати мігрантів знати російську мову

Голова Держдуми РФ Борис Гризлов виступає за прийняття закону про обов'язковість російської мови для мігрантів, які розраховують на роботу в країні.

Як повідомили в прес-службі партії "Єдина Росія", Гризлов відзначив, що мігрантам не обов'язково складати іспит на знання російської мови.

"Це буде в плані тестування. Тільки після тестування людина може розраховувати на роботу в нашій країні", - сказав глава Держдуми.

"Близько 10% населення Росії складають мігранти, які до нас приїжджають, працюють. Я вважаю, що прийшла пора прийняти закон про обов'язковість російської мови для того, щоб, в'їжджаючи до Росії, отримати право на роботу", - відзначив Гризлов.

При цьому, на його думку, тестуванням повинні займатися консульства в країнах, звідки приїжджають до Росії мігранти.

"Тільки знаючи російську мову можна, по-перше, почитати наші закони і бути правослухняними і захищеними громадянами, тому що закон нас не тільки зобов'язує, але і захищає", - сказав Гризлов.

"Тому думаю, що ця ініціатива буде втілена в проект закону про обов'язковість знання російської мови", - підсумував він.

Левый берег