Саркозі їде до Грузії

Президент Франції Ніколя Саркозі через місяць відвідає з візитом Грузію. Про це, як повідомляє Грузія-онлайн, заявив французький держсекретар у справах транспорту Тьєррі Маріані, який перебуває в Тбілісі. Він не уточнював інші деталі майбутнього візиту президента Франції.

На початку серпня ц.р. у ряді зарубіжних ЗМІ з`явилася інформація про те, що в жовтні Николя Саркозі здійснить поїздку до країн Південного Кавказу - Грузії, Вірменії й Азербайджану.

Востаннє в ранзі глави держави Ніколя Саркозі відвідував Грузію у вересні 2008 року.