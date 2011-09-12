США погрожують новими терактами через Facebook

Американські спецслужби проводять розслідування у зв'язку з появою на сторінці Білого дому в Facebook повідомлень із загрозами проведення теракту.

Про це повідомляє NBC Washington.

Користувач з никнеймом на арабській мові залишив на "стіні" Білого дому в Facebook зображення Усами бін Ладена і заявив: "Ми повернемося в США тільки на один день - 11 вересня 2011 року". Потім зловмисник пообіцяв "прийти у Білий дім вже зовсім скоро". У третьому записі потенційний терорист оголосив про плани "повернутися 11 вересня 2011 року, щоб убити вас усіх".

Нині вказані повідомлення не доступні для перегляду.

За даними NBC New York, розслідуванням інциденту зайнялося бюро Секретної служби США по інтернет-загрозах.

Раніше міністерство національної безпеки США оголосило, що в річницю терактів 9/11 екстремісти спробують їх повторити. Анонімне джерело Associated Press заявило, що інформація про загрозу була настільки конкретною, що її не можна було залишити без уваги. Також повідомлялося, що метою терористів може стати Нью-Йорк або Вашингтон.

За даними Associated Press, в неділю, 11 вересня, два військові винищувачі F - 16 піднялися по тривозі після того, як в туалеті авіалайнера компанії American Airlines, що летів з Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, закрилися три пасажири. Винищувачі супроводжували літак аж до його посадки в аеропорту імені Джона Кенеді. Припущення про теракт виявилося неправдивим.

Нагадаємо, 11 вересня 2001 року пов'язані з "Аль-Каїдою" терористи викрали чотири літаки, два з яких врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, один - у будівлю Пентагону, а ще один розбився в Пенсильванії. В результаті цих терактів загинули близько трьох тисяч осіб.

ТСН