Єгипет передумав посилювати візовий режим

Влада Єгипту відмінила раніше ухвалене рішення щодо посилення заходів візового контролю, передає Associated Press. Раніше повідомлялося, що з наступного тижня для перетину кордону громадянам країн, які до цього користувалися спрощеною схемою, доведеться оформлювати документи заздалегідь.

Як відзначив міністр туризму Єгипту Мунір Фахрі Абдель Нур, кабінет у повному складі зійшовся на думці, що «місцева і іноземна реакція з приводу озвучених заходів - чіткий сигнал про негативні наслідки для туристичного сектора країни».

Рішення про введення процедури попереднього оформлення віз для іноземців, що перетинають єгипетський кордон, було озвучене 9 вересня. Нові правила стосувалися громадян, що прибувають до Єгипту із США, країн Європи, Австралії, Персицької затоки, Латинської Америки і Азії. При цьому туристичним групам, як і раніше, дозволялося проходити спрощене візове оформлення в аеропортах.

Туристична галузь для країни пірамід украй важлива: її обіг до подій «арабської весни» складав більше 13 млрд дол.

РБК