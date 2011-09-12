Площа льоду Арктики знизилася до історичного мінімуму

Площа арктичного льоду досягла історичного мінімуму. Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на Інститут навколишнього середовища Бременського університету.

За даними вчених, площа льоду на цей момент становить 4,24 мільйона квадратних кілометрів. Це мінімальна площа північних льодів із часу початку супутникових спостережень в 1972 році. Новий рекорд приблизно на півпроцента менше попереднього рекорду, встановленого в 2007 року.

"Зменшення крижаного морського щита вже не можна пояснити тільки випадковими погодними коливаннями", - наводить агентство слова Георга ГАЙГСТЕРА, одного з керівників університету. Він також зазначив, що моделювання процесів однозначно вказує на їх антропогенну природу.

Як передає Лента.ру, в квітні 2011 року вчені встановили, що ерозія арктичного побережжя Євразії та Північної Америки відбувається набагато швидше, ніж вважалося досі. За словами науковців, цей процес безпосередньо пов`язаний з таненням льоду і штормами, що почастішали. Було встановлено, що найшвидше процеси руйнування берегів відбуваються в морі Лаптевих, Східно--Сибірському морі та морі Бофорта.