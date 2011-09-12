Китай визнав нову владу в Лівії

Довго вагалися, проте зважились

Китай визнав Перехідну національну раду "правлячою владою Лівії, і представниками лівійського народу", повідомили у понеділок китайські ЗМІ. Заяві китайських властей передували кілька тижнів невизначеності з приводу того, коли Пекін офіційно визнає уряд повстанців. Китай залишався однією з небагатьох країн, які не хотіли визнавати ПНС, зауважує Бі-бі-сі.

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