Китай визнав нову владу в Лівії
20:19, 12 вересня 2011Світ
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Довго вагалися, проте зважились
Китай визнав Перехідну національну раду "правлячою владою Лівії, і представниками лівійського народу", повідомили у понеділок китайські ЗМІ.
Заяві китайських властей передували кілька тижнів невизначеності з приводу того, коли Пекін офіційно визнає уряд повстанців.
Китай залишався однією з небагатьох країн, які не хотіли визнавати ПНС, зауважує Бі-бі-сі.
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