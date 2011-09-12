Путін: у Росії зростуть тарифи на газ

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін оголосив, що тарифи на газ і електрику будуть підвищені з липня 2012 року, а не з січня, як передбачалося раніше.

Таким чином, зазначає Радіо Свобода, підвищення відбудеться вже після президентських виборів, призначених на березень. Тарифи на газ для споживачів зростуть до 15 відсотків, на електроенергію і тепло - на 6 відсотків.

Проте перший віце-прем`єр Ігор Шувалов запевнив, що рішення про перенесення на півроку ніяк не пов`язане з виборами. "Це не має ніякого стосунку до електорального циклу", - сказав І.Шувалов журналістам, відповідаючи на запитання, чи пов`язано рішення перенести початок циклу підвищення тарифів з 1 січня на 1 липня з обранням нового президента.

"Ми вже давно ставили питання про те, щоб перейти з 1 липня до ухвалення цих рішень. Це дійсно серйозно з погляду політики стримування інфляції, і таке рішення вже давно обговорюється", - сказала, у свою чергу, глава Мінекономрозвитку Ельвіра Набіулліна.