Більше тисячі компаній візьмуть участь у виставці озброєнь

Понад 1100 компаній з 35 держав візьмуть участь у міжнародній виставці оборонних систем і устаткування "Defence Security and Equipment International-2011" у Лондоні, яка пройде з 13 по 16 вересня, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Федеральну служби з військово-технічної співпраці (ФС ВТС) Росії.

"Місцем проведення обрано виставковий центр ExCeL. Свою участь у виставці підтвердили більше 1100 організацій з 35 держав. Також виставку планують відвідати представники офіційних делегацій з 80 держав", - сказав представник служби.

Тематика DSEI - наземна техніка військового і подвійного призначення, військово-морська техніка, авіаційна техніка, системи і засоби для забезпечення безпеки, безпілотні і роботизовані системи.

"Вперше на виставці буде відкрита зона експонування автобронетанкової техніки, де будуть представлені нові розробки провідних світових виробників. Новинкою 2011 року стане військово-морська складова виставки, зокрема безпілотні судна", - зазначив представник ФС ВТС.