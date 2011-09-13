Бортінженер літака, який упав під Ярославлем, прийшов до тями

Бортінжінер Олександр Сізов, який вижив в авіакатастрофі Як-42 під Ярославлем і зараз знаходиться в НДІ швидкої допомоги імені Скліфосовського в Москві, прийшов до тями. У понеділок Сізова перевели з реанімації до загальної палати.

Про це, як повідомляє ТСН, розповіло джерело в НДІ.

"Він прийшов до тями, стан стабільно важкий", - сказав співрозмовник.

У бортінженера опіки 15% тіла, переломи обох стегон, склепіння черепа, ребер, ушкодження грудної клітини.

Нагадаємо, в авіакатастрофі під Ярославлем врятуватися вдалося лише двом - хокеїстові Олександру Галімову і бортпровіднику Олександру Сізову. Однак в понеділок Галімов помер. Літак Як-42 розбився 7 вересня о 15:05 за київським часом під Ярославлем. На борту літака була хокейна команда "Локомотив".