Доходи американців падають

Річний дохід середньостатистичної американської сім`ї впав більш ніж на два відсотки проти минулого року, констатує Бюро статистики США.

За словами кореспондента Бі-бі-сі, це дуже високий показник, якщо врахувати, що національний дохід США на 70 відсотків формується за рахунок споживчих витрат.

За американськими мірками, торік до бідних належали 46 мільйонів чоловік, або одна шоста частина населення. Як зазначено в офіційному звіті Бюро перепису населення США (United States Census Bureau), за рік кількість незаможних у країні зросла на 2,8 мільйона осіб, рівень бідності вийшов на максимальний рівень за весь час спостережень, тобто за останні 52 роки.

За останній рік помітно зросла кількість бідних серед людей, молодше 18 років (з 20,7 до 22 відсотка), а також серед американців, яким від 18 до 64 років (з 12,9 до 13,7 відсотка). При цьому рівень бідності серед літніх людей (від 65 років) не змінився і становить дев`ять відсотків.

Середній дохід домогосподарства в 2010 році в США становив 49,4 тисячі доларів - на тисячу доларів менше, ніж на рік раніше.

При цьому більше інших (понад 64 тисяч) одержують американці азійського походження. На другому місці опинилися білі (без урахування латиноамериканців) - вони за рік заробляють по 54,6 тисячі доларів. На домогосподарства афроамериканців припадає по 32 тисячі доларів доходу, наводить цифри Лента.ру.