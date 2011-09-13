МВФ назвав умову кредиту для Білорусі

Міжнародний валютний фонд готовий надати кредит Білорусі лише, якщо влада цієї країни виявить твердий намір здійснити економічні реформи, повідомляє Радіо Свобода.

Про це заявив у вівторок голова місії МВФ в Мінську Кріс Джарвіс. Він повідомив, що представники фонду повернуться до Білорусії в жовтні - для нових переговорів.

За словами Джарвіса, між МВФ і Мінськом зберігаються розбіжності щодо ряду напрямків реформ, необхідних для виведення білоруської економіки з кризи.

За оцінками уряду Білорусії, для вирішення нагальних фінансових проблем Мінську може знадобитися до восьми мільярдів доларів.