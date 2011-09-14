У Китаї чоловік напав на вихованців дитячого садка: 4 загиблих

Четверо людей загинули і двоє зазнали поранень внаслідок нападу озброєного сокирою злочинця на вихованців дитячого садка в Китаї, повідомляє Agence France-Presse з посиланням на місцеві ЗМІ.

Напад було скоєно вранці в середу, 14 вересня, в місті Гуньі провінції Хенань. У списку загиблих - одна дитина й троє дорослих - батьки вихованців дитячого садка. Ще одна дитина й один дорослий зазнали поранень.

Нападника було затримано на місці злочину. За попередніми даними, на дітей та їхніх батьків напав місцевий селянин, який страждав розладом психіки, повідомили представники місцевої влади.

Як зазначає Лента.ру, весною 2010 року в різних частинах Китаю було зафіксовано шість нападів на дитячі освітні заклади, в результаті яких понад 20 людей загинули, декілька десятків зазнали поранень.