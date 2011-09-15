Чехія і Польща з'єднали газопроводи

Чехія і Польща з`єднали свої газопроводи 32-кілометровою спеціальною газовою перемичкою STORK, повідомляє Чеське інформагентство ЧТК.

На церемонії відкриття перемички в Тешині були присутні прем`єр-міністри Чехії і Польщі Петро Нечас і Дональд Туск.

Глава уряду Чехії зазначив, що газова перемичка "підвищить енергетичну безпеку Чехії". За його словами, в майбутньому STORK дасть можливість "приєднатися до нових газових трас, які пройдуть на південному сході Європи". У перспективі Чехія зможе також дістати доступ до терміналів скрапленого газу на Балтійському й Адріатичному морях, додав Нечас.

Прем`єр-міністр Польщі наголосив, що відкриття газової перемички - це "черговий крок у створенні єдиного європейського енергетичного ринку". Туск підкреслив, що газовий коридор "Північ-Південь" є важливим для всієї Європи, оскільки "дає надію, що газові проблеми ніколи більше не торкнуться наших країн", цитує РІА "Новости".

Газопровід STORK дозволяє здійснювати транспортування газу в обох напрямах. Наразі газ надходить з Чехії до Польщі.

Загальна довжина газової перемички - 32 кілометри, з яких - 10 км на території Чехії і 22 км на території Польщі. Пропускна спроможність перемички - 500 мільйонів кубометрів газу за рік.