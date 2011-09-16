У Росії буде новий посол США
00:50, 16 вересня 2011Світ
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Обама призначив Майкла Макфола
Президент США Барак Обама призначив Майкла Макфола новим послом Сполучених Штатів у Росії, повідомляє Радіо Свобода.
Офіційне уявлення про призначення Макфола подане до Сенату, який згідно із законом повинен затвердити його.
47-річний Майкл Макфол - провідний радник Обами по зв`язках з Росією. Він вважається одним з авторів стратегії «перезавантаження», якої дотримується нинішня адміністрація США у відносинах з Москвою.
Макфол змінить на посаді посла в Росії Джона Байєрлі, призначеного попереднім президентом США Джорджем Бушем.
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