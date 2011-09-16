У Сирії утворили альтернативний уряд країни
01:38, 16 вересня 2011Світ
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Зустріч у Стамбулі тривала кілька днів
Група сирійських опозиціонерів погодила склад альтернативного уряду країни - Сирійської національної ради, повідомляє Радіо Свобода.
Зустріч близько 140 сирійських активістів, включаючи тих, хто живе нині за кордоном, і близько 70 дисидентів, які не залишали Сирію, тривала кілька днів у Стамбулі. Учасники форуму наголосили, що ставлять своїм завданням усунення з посади президента Сирії Башара Асада в найближчі півроку, після чого в країні будуть сформовані нові органи влади.
За даними ООН, з моменту початку в Сирії масових антиурядових виступів з вимогою відставки Асада жертвами репресій з боку урядових сил стали близько 2600 осіб.
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