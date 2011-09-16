У Сирії утворили альтернативний уряд країни

Група сирійських опозиціонерів погодила склад альтернативного уряду країни - Сирійської національної ради, повідомляє Радіо Свобода.

Зустріч близько 140 сирійських активістів, включаючи тих, хто живе нині за кордоном, і близько 70 дисидентів, які не залишали Сирію, тривала кілька днів у Стамбулі. Учасники форуму наголосили, що ставлять своїм завданням усунення з посади президента Сирії Башара Асада в найближчі півроку, після чого в країні будуть сформовані нові органи влади.

За даними ООН, з моменту початку в Сирії масових антиурядових виступів з вимогою відставки Асада жертвами репресій з боку урядових сил стали близько 2600 осіб.