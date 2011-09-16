Путін доручить Митний союз Христенку

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін пообіцяв прем`єрам Білорусі та Казахстану, що Віктор Христенко залишить посаду першого міністра промисловості та торгівлі і опікуватиметься проблемами Митного Союзу, пише газета "Ведомости".

"Наразі Христенко здає справи в міністерстві і вже кілька місяців займається переговорами щодо підготовки нового договору про комісію Митного союзу", - повідомляє газета з посиланням на джерела в уряді.

У липні 2011 року міністр промисловості і торгівлі Віктор Христенко спростував чутки про свою можливу відставку з посади міністра з огляду на призначення на посаду спецпредставника РФ у Митному Союзі. "Це дві посади - через кому... Я суміщатиму", - прокоментував він тоді ситуацію РІА "Новости".