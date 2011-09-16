У Данії главою уряду вперше стане жінка
08:57, 16 вересня 2011Світ
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Вибори виграли соціал-демократи
У Данії главою уряду вперше стане жінка - на парламентських виборах у країні перемогла лідер соціал-демократів Хелле ТОРНІНГ-ШМІДТ.
Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на радіо DR, вибори пройшли у четвер.
Звертаючись до товаришів по партії й коментуючи результати виборів, глава уряду Данії Ларс Лекке РАСМУССЕН визнав поразку й побажав успіхів новому уряду.
«У Данії тепер буде новий соціал-демократичний прем`єр-міністр», – сказав він.
Ще напередодні стало відомо, що на виборах у Данії лідирує ліва опозиція.
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