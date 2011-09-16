Білорусь скасовує перехід на зимовий час

Білорусь скасовує перехід на сезонний час, повідомляє у п`ятницю агентство БЕЛТА з посиланням на прес-службу Держстандарту країни.

Відповідну ухвалу прийняла Рада міністрів країни.

Диктор білоруського державного телеканалу перед випуском новин заявив, що переведення годинників на "зимовий час" скасоване для уніфікації часу з країнами Митного союзу.

У лютому 2011 року президент Росії Дмитро Медведєв скасував перехід на зимовий час, починаючи з осені 2011 року.

Перехід на зимовий час восени і на літній час навесні був введений ще в Радянському Союзі 30 років тому.

Як повідомляв УНІАН, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти рекомендує ВР ухвалити проект про зміну порядку обчислення часу на території України - тобто, відмовитися від переведення годинників на зимовий і літній час.

Як сказано у повідомленні, проектом ухвали (реєстр. №8330) пропонується встановити на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години.