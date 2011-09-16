Газпром отримав доступ до лівійської нафти

Російський "Газпром" і італійська Eni підписали угоду, згідно з якою "Газпром" придбав частку в лівійському проекті Elephant. Відповідну угоду підписав сьогодні в Сочі головний керівник Eni Паоло Скароні. Газпром одержить половину від 30-відсоткової частки італійського концерну в проекті.

Скароні нагадав, що принципова згода була досягнута давно, проте церемонію довелося відкласти через війну: після початку військових дій концерн заморозив усю видобувну діяльність і евакуював персонал.

За його словами, угода вартістю 160 млн. євро "більш символічна і дасть змогу "Газпрому" ввійти на енергетичний ринок Лівії", цитує ІТАР-ТАРС.

Eni, яка першою з іноземних компаній підписала з новою владою Лівії договори про співпрацю, зберігає, як і за Каддафі, провідні позиції в лівійському енергетичному секторі. Італія також одержує і транспортує лівійський газ. Скароні підтвердив сьогодні, що трубопровід "Грінстрім", яким газ з Лівії через Апенніни надходить до Європи, знову почне працювати 15 жовтня.

Родовище Elephant розташоване за 800 км від Тріполі, його розробляють іноземні компанії Eni, корейська KNOC і Національна нафтова корпорація Лівія.