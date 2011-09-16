У Тбілісі поставили пам'ятник персонажам «Міміно»
23:20, 16 вересня 2011Світ
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На відкриття приїде делегація з Вірменії
На площі в старому районі Тбілісі - Авлабарі - закінчився монтаж пам`ятника персонажам легендарного фільму «Міміно». Скульптури Валіко Мізандарі та Рубіка Хачикяна вже встановлені і чекають святкового відкриття, повідомляє Грузія-онлайн. Місце для пам`ятника обране не випадково - історично це район вірменського населення в Тбілісі. Тут розташовані вірменська школа, театр, стародавня церква, пантеон письменників.
Автор монумента - Зураб Церетелі. Пам`ятник буде відкритий 14 жовтня. Цього дня до Грузії приїдуть автор і делегація з Вірменії, де рік тому відкрили пам`ятник тим же кіногероям плюс героєві у виконанні Євгена Леонова.
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