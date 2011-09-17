США і ЄС не зійшлись у поглядах на проблеми боргової кризи

Міністри фінансів США і країн Євросоюзу на зустрічі у Вроцлаві (Польща) не зійшлися в думці щодо шляхів виходу з боргової кризи у ряді країн єврозони, повідомляє Радіо Свобода.

Міністр фінансів США Тімоті Гайтнер, який вперше брав участь у такій зустрічі, закликав європейських колег розширити стабілізаційний фонд, створений для допомоги економікам, що потрапили в кризу. Міністр фінансів ФРН Вольфганг Шойбле висунув зустрічну вимогу до США - підтримати ідею введення світового податку на фінансові транзакції.

Міністри відклали до жовтня рішення про виділення Греції чергового траншу міжнародної допомоги - через сумніви в дієвості заходів економії, вжитих грецьким урядом.

Водночас досягнуто домовленості про посилювання санкцій проти урядів країн ЄС, які порушують встановлені в Євросоюзі правила бюджетної дисципліни.