Літак упав на глядачів у США

Жертвами падіння на трибуну невеликого літака в американському штаті Невада стали щонайменше 12 осіб, серед них відомий у США пілот, повідомляє РІА "Новости". З 75 постраждалих 25 перебувають у критичному стані.

Трагедія сталась у місті Ріно, де проводився Національний чемпіонат з літакового спорту.

Як повідомив на прес-конференції організатор шоу, пілот одномісного винищувача P-51 Mustang часів Другої світової війни, Джіммі Ліворд, ймовірно, не впорався з управлінням, і літак впав на людей, що спостерігали за шоу.

Як зазначено на сайті Ліворда, він був дуже досвідченим пілотом, брав участь більш ніж у 120 шоу і чемпіонатах, як пілот-каскадер знімався в кількох фільмах.