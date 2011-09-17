У Мюнхені відкрився «Октоберфест»

У Мюнхені відкрився пивний фестиваль «Октоберфест».

Як повідомляє NEWSru, тисячі баварців і гостей цієї найбільшої німецької федеральної землі вирушили на мюнхенський Терезієнвізе (Луг Терези), де на площі в 34 га під синьо-білими баварськими прапорами було дано старт фестивалю.

Відкрився "Октоберфест" за традицією рівно опівдні за місцевим часом урочистою церемонією розпечатування дерев`яної бочки свіжозвареного пива за участю обер-бургомістра Мюнхена Крістіана УДЕ і почесних гостей. Перший кухоль піднесли прем`єр-міністру Баварії Хорсту ЗЕЕХОФЕРУ, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Головне дійство народного свята, що проводиться в 178-й раз, проходитиме на зелених галявинах мюнхенського парку відпочинку Терезієнвізе. Любителі свіжозвареного пива приходять на свято в національних костюмах.

Свято, що проводиться з 1810 року, визнане найбільшим у світі. Під звуки гімну пивного баварського дійства "Вип`ємо за те, щоб усе було благополучно" кухлі піднімуть понад 6 млн. любителів пива. Вони залишать тут не менше 960 млн. євро. Ціна літрового кухля пива, який тут називається "мас", становить 9 євро 20 центів, що на 3,6% дорожче, ніж минулого року.

Свято триватиме до 3 жовтня. Практично всі місця в мюнхенських готелях на найближчі 17 святкових днів заброньовано, багато - за півроку й більше. В інтересах мюнхенців на святі скасовано резервування столів. Раніше цим правом активно користувалися туристичні компанії, які торгували місцями в шатрах.

Свято пива проходить за підвищених заходів безпеки. До Мюнхена стягнуто великі сили поліції й прикордонної служби з Баварії та інших федеральних земель. Для запобігання можливим інцидентам навколо парку "Терезієнвізе" створено зону безпеки, де поліція здійснює контроль усіх, хто заходить.

"Октоберфест" зародився 12 жовтня 1810 року, коли баварський кронпринц Людвіг одружувався на принцесі Терезі фон Заксен-Хільдбургхаузен. З нагоди знаменної події вони влаштували всенародне свято й скачки на поляні перед міськими воротами, яка з тих пір на честь нареченої отримала ім`я Терезієнвізе.