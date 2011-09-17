За Каддафі призначена нагорода 2 мільйони доларів

Місце перебування поваленого лідера лівійської Джамахірії Муамара Каддафі на даний момент невідоме, заявив у суботу представник військових сил Перехідної національної ради (ПНР) Лівії полковник Ахмед Омар Бані, повідомляє Reuters.

Раніше західні ЗМІ з посиланням на представників ПНР повідомляли, що Каддафі, ймовірно, переховується в місті Бені-Валід, де частина його армії двічі за останній тиждень відбила штурм сил ПНР. Крім того, ряд ЗМІ повідомляли, що Каддафі може ховатися в своєму рідному місті Сирт, яке також утримують лояльні йому підрозділи.

"На даний момент у нас немає розвідданих або якоїсь конкретної інформації про його (Каддафі) місцезнаходження", - цитує полковника РІА "Новости".

Бані також пояснив, що, якби хтось із жителів Тріполі знав, де лідер Джамахірії, його б відразу видали новій владі, які оголосили за упіймання Каддафі нагороду в 2 мільйони доларів.