Екс-президент Польщі: час лідерства США добіг кінця

Голова правління Ялтинської європейської стратегії, екс-президент Польщі Александер КВАСНЄВСЬКИЙ вважає, що всі розмови про те, що Євросоюз нібито "втомився від розширення" необхідно припинити.

Про це він заявив у ході "Ялтинської європейської стратегії", повідомили УНІАН у прес-службі YES.

За словами А. КВАСНЄВСЬКОГО, "ми знаходимося в процесі, який побудує архітектуру світу в 21 столітті".

"Час лідерства США добіг кінця. Питання про те, хто буде грати найголовнішу роль у світі майбутнього, залишається відкритим", - наголосив політик.

На його думку, з великою часткою ймовірності можна стверджувати, що країни, які будуть лідирувати у світі - США і Китай. Також буде зростати роль Індії, Бразилії, Латинської Америки в цілому, Росії.

"Європейський союз, як інтегрована конструкція має добрі шанси на "бронзову медаль" у цьому процесі. Є великі шанси, що криза буде подолана нами", - вважає А КВАСНЄВСЬКИЙ.

Водночас голова правління YES назвав кілька умов. Перша з них - ЄС має стати більш консолідованим всередині своїх нинішніх кордонів, у нього повинна бути не тільки спільна політика в сфері енергетики та безпеки, а й спільна зовнішня політика, особливо щодо нових глобальних лідерів і гравців.

"Другий момент - це майбутнє розширення. Якщо ми хочемо отримати бронзову медаль, нам потрібно 500 мільйонів людей з великим досвідом і хорошою освітою", - наголосив політик.