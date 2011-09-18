Кваснєвський просить не називати молодь «втраченим поколінням»

вбачає в глобальних змінах не лише виклики, але й можливості

Київ. 17 вересня. УНІАН. Кардинальні зміни, що відбуваються в сучасному світі, народжують як глобальні виклики, так і нові можливості.

На цьому наголосив, завершуючи 8-й Ялтинський форум YES, голова правління Ялтинської європейської стратегії, президент Польщі в 1995-2005 роках Александер КВАСНЄВСЬКИЙ.

За його словами, «в цьому мінливому світі є нові сили, які можуть допомогти нам скористатися можливостями». Серед таких він назвав, в першу чергу, нові технології:

«Вони змінюють світ набагато швидше, ніж політика і навіть швидше, ніж економічні процеси. І що найважливіше, вони особливо змінюють життя молодого покоління», зазначив А.КВАСЬНЄВСЬКИЙ.

В якості однієї з провідних сил сучасного світу він також назвав зростання соціальної та політичної активності молоді. Він закликав не називати нинішню молодь «втраченим поколінням» на підставі прогнозів зниження кількості робочих місць для молоді у світі.

«Швидше нас можна назвати втраченим поколінням. А у молоді попереду все життя», – сказав глава правління YES.

Він закликав зайвий раз не драматизувати ситуацію в глобальній економіці. «Звичайно, у нас проблеми. Але при належному керівництві, лідерстві, розумінні ми зможемо цю кризу подолати. Незважаючи ні на що, вона не порівнюється з Великою депресією 30-х років минулого століття, яка призвела, зокрема, до другої світової війни». – зауважив А.КВАСЬНЄВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 8-а Ялтинська щорічна зустріч «Україна і світ: загальні виклики, спільне майбутнє», організована «Ялтинською європейською стратегією» (YES) у партнерстві з Фондом Віктора ПІНЧУКА, відбувається з 15 по 18 вересня в Лівадійському палаці Ялти.