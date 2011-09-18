Молдова і Україна проведуть спільне засідання урядів

Кишинев і Київ планують провести спільне засідання урядів. Як повідомили РосБізнесКонсалтингу у молдавському уряді, з ініціативою його проведення виступив прем`єр-міністр Молдови Володимир Філат на зустрічі в Ялті з першим віце-прем`єром України Андрієм Клюєвим, на якій співрозмовники обговорили питання двосторонніх відносин, можливості їх зміцнення і поглиблення.

Молдавський прем`єр зазначив, що спільне засідання урядів двох країн дозволило б знайти рішення з наявних проблем. А.Клюєв уточнив, що спільне міжурядове засідання було б вельми доцільним, оскільки допоможе окреслити заходи з розвитку двосторонніх українсько-молдавських відносин.

Як повідомляв УНІАН, зустріч В.Філата і А.Клюєва відбулася в рамках 8-го щорічного форуму "Україна і світ: спільні виклики, спільне майбутнє".