До сейму Латвії проходять п'ять політичних партій

За попередніми даними центральної виборчої комісії Латвії, на дострокових виборах до парламенту країни проходять п`ять політичних партій.

За результатами опрацювання 98,4 відсотка бюлетенів, лідирує об`єднання «Центр згоди», що представляє інтереси російськомовних жителів країни, на чолі з мером Риги Нілом Ушаковим. За цю партію проголосували більше 29 відсотків виборців.

На другому місці - створена напередодні виборів Партія реформ Затлерса на чолі з колишнім президентом, яку підтримали 20,3 відсотка виборців.

Далі партія «Єдність», очолена прем`єр-міністром Валдісом Домбровскісом, яка набрала 18,2 відсотка голосів.

Місця в парламенті також одержать націоналістичне об`єднання «Все для Латвії» і Союз «зелених» і селян, які подолали 5-відсотковий бар`єр.

Попри формальне лідерство, "Центру згоди" не вистачить місць у парламенті, щоб сформувати більшість. Натомість Партія реформ і "Єдність", ймовірно, створять коаліцію, і російськомовному об`єднанню доведеться залишитися в опозиції, зауважує Лента.ру.