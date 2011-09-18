У Берліні почалися вибори

У Берліні проходять сьогодні місцеві вибори, на яких партія канцлера Ангели Меркель, ХДП, як очікується, втратить багато голосів, як це вже сталося цього року після п`яти виборів у різних землях ФРН.

Партнер із правлячої коаліції - партія Вільних демократів - може не набрати 5% голосів і втратити засідати в земельному парламенті.

Такий розвиток подій може спонукати партію відкликати з посади міністра закордонних справ непопулярного Гвідо Вестервелле, зауважує Бі-бі-сі.