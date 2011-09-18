У США розбився другий за добу літак

В американському штаті Західна Вірджинія під час авіашоу розбився одномоторний навчальний літак, повідомляє Бі-бі-сі.

Пілот не впорався з маневром під час групового польоту. В результаті катастрофи літака льотчик загинув.

У суботу вранці стало відомо про авіакатастрофу в Неваді: літак P-51 часів Другої світової війни впав перед трибунами, в результаті чого дев`ять осіб, включаючи пілота, загинули, а більш як 50 осіб були госпіталізовані.