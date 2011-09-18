Сильний землетрус на півночі Індії

Землетрус магнітудою 6,9 встася в неділю на півночі Індії, повідомляє телеканал NDTV.

Підземні поштовхи відчувалися в столиці країни місті Нью-Делі, де багато жителів вийшли з будинків, побоюючись, що поштовхи можуть повторитися. Підземні поштовхи також відчувалися в Колкаті, Гувахаті, Лакхнау та інших містах Індії.

За інформацією NDTV, епіцентр землетрусу знаходився в Сиккімі - північно-східному штаті Індії, розташованому в передгір`ях Гімалаїв.

За даними Геологічної служби США, магнітуда землетрусу становила 6,8. Підземні поштовхи були зафіксовані о 18:10 за місцевим часом. Їхнє вогнище залягало на глибині 20,7 кілометра, епіцентр стихії -за 68 кілометрів на північний захід від міста Гангток в штаті Сиккім і за 572 кілометри на північ від Колкати.

Як уточнюють американські сейсмологи, через 30 хвилин після першого поштовху, стався повторний землетрус, магнітуда якого становила 4,8.

Повідомлень про жертви або руйнування поки не надходило.